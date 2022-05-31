МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Экономика Испании лишится 2,4 процентных пункта при самом неблагоприятном сценарии в том случае, если будут полностью прерваны торговые отношения с Россией, согласно экономическому бюллетеню, опубликованному Банком Испании во вторник. ВВП Франции неожиданно снизился в первом квартале

Наиболее существенным ударом станет прекращение поставок энергоносителей, которое приведет к потере от 0,8 до 1,4 процентных пункта ВВП в первый год, отмечает ведомство.

Как отмечается в бюллетене, отказ от закупок нефти и газа из РФ скажется на всех секторах экономки и вызовет рост производственных издержек.

Кроме того, разрыв связей с Россией подстегнет инфляцию, которая может ускориться на 1,7%.

Вместе с тем, поясняет Банк Испании, шоковые последствия от прекращения торгового обмена с Россией будут носить временный характер и сойдут на нет, когда страна сможет обеспечить альтернативные поставки энергоносителей и найти рынки сбыта для товаров, прежде направлявшихся в Россию.