МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Кипр приветствует договоренности стран Евросоюза по шестому пакету антироссийских санкций и удовлетворен принятеим во внимание экономических интересов государств-членов. Об этом заявил представитель кипрского правительства. Эксперт оценил последствия шестого санкционного пакета для России

"Ночью государства-члены Евросоюза достигли договоренности по шестому пакету санкций против России. Учитывая необходимость сохранения единства и сплоченности ЕС, мы приветствуем это развитие, которое движется в правильном направлении", — говорится в пресс-релизе властей страны.

"Республика Кипр удовлетворена тем, что были приняты во внимание важные вопросы, касающиеся государств-членов в связи с их экономической жизнеспособностью. Как мы отмечаем при каждом удобном случае, санкции являются важным политическим инструментом в руках Европейского Союза, и решения должны приниматься по принципу, что эти меры должны оказывать гораздо большее экономическое воздействие на третьи страны, против которых они направлены, чем на государства-члена ЕС", — отметил представитель правительства.

Власти Кипра также подчеркнули необходимость мобилизовать "инструменты современных демократий" и повысить "дипломатические усилия" для разрешения ситуации на Украине.