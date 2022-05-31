МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Валовой внутренний продукт (ВВП) Эстонии в первом квартале вырос на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил во вторник республиканский департамент статистики. В Испании спрогнозировали последствия разрыва торговых связей с Россией

По данным департамента, объем ВВП составил 8 миллиардов евро в текущих ценах.

"Наиболее положительное влияние оказал сектор информации и связи. За ним следовали обрабатывающая промышленность, сфера транспорта и складского хозяйства, профессиональная, научная и техническая деятельность. Основным видом деятельности, сдерживающим экономику, был энергетический сектор, а также секторы торговли и финансов", — говорится в сообщении.

Экспорт в отчетном периоде увеличился на 12,9%, импорт — на 4,4%. Больше всего развитию внешней торговли способствовали торговля электроэнергией, сырой нефтью и природным газом, а также туристические услуги. Хотя у транспорта в целом дела шли хорошо, с точки зрения внешней торговли выделялся спад в области покупки и продажи услуг железнодорожного транспорта.

По сравнению с четвертым кварталом прошлого года ВВП вырос на 0,1%.