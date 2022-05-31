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Инфляция в Нидерландах снизилась в мае
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ПАРИЖ, 31 мая — ПРАЙМ. Инфляция в Нидерландах снизилась в мае до 10,2%, оставшись на высоком уровне, свидетельствуют данные Центрального статистического бюро страны (CBS)... ПРАЙМ, 31.05.2022
экономика, новости, нидерланды, инфляция
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ПАРИЖ, 31 мая — ПРАЙМ. Инфляция в Нидерландах снизилась в мае до 10,2%, оставшись на высоком уровне, свидетельствуют данные Центрального статистического бюро страны (CBS).
Инфляция в Нидерландах в мае составила 10,2%, немного снизившись по сравнению с апрелем — тогда она поднималась до 11,2%.
Цены на энергоносители, включая топливо, в мае подорожали на 67% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. В апреле же эти цены выросли на 83%.
Продукты в мае подорожали на 8%. В апреле рост на продовольствие составил 7%.
В марте инфляция в Нидерландах достигла 11,9% — самого высокого уровня с нефтяного кризиса в 1975 году.