ПАРИЖ, 31 мая — ПРАЙМ. Инфляция в Нидерландах снизилась в мае до 10,2%, оставшись на высоком уровне, свидетельствуют данные Центрального статистического бюро страны (CBS). Байден изложил план борьбы с высокой инфляцией в США

Инфляция в Нидерландах в мае составила 10,2%, немного снизившись по сравнению с апрелем — тогда она поднималась до 11,2%.

Цены на энергоносители, включая топливо, в мае подорожали на 67% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. В апреле же эти цены выросли на 83%.

Продукты в мае подорожали на 8%. В апреле рост на продовольствие составил 7%.

В марте инфляция в Нидерландах достигла 11,9% — самого высокого уровня с нефтяного кризиса в 1975 году.