События в сфере макроэкономики и бизнеса 1 июня
МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 1 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|1:30
|AUD
|Австралия — Индекс производственной активности AIG (май)
|58,5
|2:50
|JPY
|Япония — Объем капиталовложений (г/г) (1кв2022)
|4,3%
|4:30
|AUD
|Австралия — ВВП (г/г) (1кв2022)
|4,2%
|3%
|4:30
|AUD
|Австралия — ВВП (кв/кв) (1кв2022)
|3,4%
|0,7%
|4:30
|JPY
|Япония — Выступление заместителя управляющего Банка Японии /BoJ/ Масадзуми Вакатабе
|4:45
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от Caixin (май)
|46
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (г/г) (май)
|12,1%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жилье Nationwide (м/м) (май)
|0,3%
|9:00
|EUR
|Германия — Объём розничных продаж (м/м) (апрель)
|-0,1%
|0,3%
|10:15
|EUR
|Испания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (май)
|53,3
|52,5
|10:45
|EUR
|Италия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (май)
|54,5
|53,6
|10:50
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (май)
|54,5
|54,5
|10:55
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (май)
|54,7
|54,7
|11:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (май)
|54,4
|54,4
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (май)
|54,6
|54,6
|12:00
|EUR
|Еврозона — Уровень безработицы (апрель)
|6,8%
|6,7%
|14:00
|EUR
|Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (май)
|57,5
|17:00
|USD
|США — Индекс занятости в производственном секторе от ISM (май)
|50,9
|56
|17:00
|USD
|США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (май)
|55,4
|54,5
|17:00
|USD
|США — Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS /Job Openings and Labor Turnover Survey/(апрель)
|11,549 млн
|11,4 млн
|17:00
|CAD
|Канада — Решение Банка Канады /BoC/ по процентной ставке
|1%
|1,5%
|17:00
|CAD
|Канада — Сопроводительное заявление Банка Канады /BoC/
|18:15
|EUR
|Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Фабио Панетты
|18:30
|USD
|США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)
|18:30
|EUR
|Еврозона — Выступление члена Исполнительного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/, главного экономиста Филиппа Лейна
|20:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Джеймса Булларда (президент ФРБ Сент-Луиса)
|21:00
|USD
|США — "Бежевая книга" ФРС
|23:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|0,567 млн барр
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|9:00
|RUB
|Индекс производственной активности PMI (май)
|48,2
|19:00
|RUB
|Объём розничных продаж (г/г) (апрель)
|2,2%
|4,3% (прогноз)
|19:00
|RUB
|Уровень безработицы (апрель)
|4,1%
|4,5% (прогноз)
|RUB
|ГМК Норильский никель — СД (о внесении изменений в состав правления ПАО)
https://1prime.ru/state_regulation/20220531/837041121.html