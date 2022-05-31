МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Россия и Бахрейн обладают значительными перспективами для партнерства в области промышленности, транспорта и фармацевтики, а также в области инвестиционного сотрудничества, несмотря на низкие показатели товарооборота. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров. Лавров назвал условия обеспечения свободного прохода судов с зерном

"Есть хорошие перспективы, которые мы сегодня договорились продвигать — перспективы реализации совместных проектов в области промышленности, транспорта, фармацевтики. Условились активнее использовать возможности межправительственной комиссии российско-бахрейнской по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству", — отметил миниистр, подводя итоги переговоров с бахрейнским коллегой Абделем Латифом аз-Зайяни.

Кроме того, Лавров обратил внимание на показатели роста товарооборота между двумя государствами, "но абсолютные цифры очень и очень скромные" и не устраивают ни одну сторону.

"Мы выразили удовлетворение тем, как наши соответствующие структуры, имея в виду Российский фонд прямых инвестиций и Mumtalakat, продвигают свое инвестиционное сотрудничество. Наши бахрейнские друзья увеличили вдвое свой взнос в совместную инвестиционную платформу. Это очень важный шаг, я уверен, что он даст хороший результат", — заключил глава МИД России.