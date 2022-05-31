БЕРЛИН, 31 мая — ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил на брифинге по итогам саммита лидеров ЕС в Брюсселе, что Германия и Польша продолжат работу по отказу от российского газа к концу года, это будет делаться независимо от мер, предусмотренных шестым пакетом санкций ЕС.
Он отметил, что Польша также намерена действовать самостоятельно для достижения этой цели.
Лидеры ЕС достигли в ночь на вторник политического соглашения по шестому пакету антироссийских санкций, который предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт нефти и нефтепродуктов из России. Как и планировалось, эмбарго на нефть и нефтепродукты из России затронет пока только поставки по морю. Для поставок нефти по трубопроводу сделали исключение, "которое должно быть пересмотрено в скором времени". Однако конкретные сроки также не указываются.