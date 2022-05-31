БЕРЛИН, 31 мая — ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил на брифинге по итогам саммита лидеров ЕС в Брюсселе, что Германия и Польша продолжат работу по отказу от российского газа к концу года, это будет делаться независимо от мер, предусмотренных шестым пакетом санкций ЕС. Канада ввела новые санкции против России

Он отметил, что Польша также намерена действовать самостоятельно для достижения этой цели.

Лидеры ЕС достигли в ночь на вторник политического соглашения по шестому пакету антироссийских санкций, который предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт нефти и нефтепродуктов из России. Как и планировалось, эмбарго на нефть и нефтепродукты из России затронет пока только поставки по морю. Для поставок нефти по трубопроводу сделали исключение, "которое должно быть пересмотрено в скором времени". Однако конкретные сроки также не указываются.