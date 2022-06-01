ПЕКИН, 1 июн — ПРАЙМ. Интерес к расширению деловых связей с Россией в Китае не снижается, несмотря на продолжающуюся пандемию COVID-19, заявил в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в Харбине Владимир Ощепков. Лавров рассказал о планах по расчетам России и Китая в нацвалютах

"Нкитаесмотря на нестабильную эпидемическую ситуацию, в целом в Китае не снижается интерес к расширению деловых связей с Россией. Например, в приграничном с Приморским краем городском округе Муданьцзян количество компаний, осуществляющих торгово-экономическое сотрудничество с нашей страной, увеличилось на 10% по сравнению с прошлым годом", — сообщил Ощепков.

По его словам, "в последнее время все отчетливее проявляется поддержка китайских приграничных властей своих внешнеторговых предприятий", что связано не только с заинтересованностью в увеличении товарооборота с РФ, но и необходимостью помощи местному бизнесу, сильно пострадавшему от длительной пандемии.

Дипломат добавил, что наиболее серьезно от частых локдаунов пострадали малый и средний бизнес, на которые приходится почти две трети объема ВВП Китая.

"Китайским компаниям стараются всячески облегчить процесс перемещения товаров через границу. В Маньчжурии, например, предложена максимально упрощенная схема при декларировании грузов, отправляющихся на экспорт из КНР в Россию через железнодорожный погранпереход. На автомобильном пункте пропуска "Забайкальск — Маньчжурия" для экспортеров скоропортящейся сельскохозяйственной продукции организован "зеленый коридор" с облегченным порядком прохождения таможенных процедур", — отметил генконсул.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Ситуация с грузоперевозками на границе России и Китая в целом стабильная, заявил Ощепков.

"Ситуация сейчас на различных российско-китайских пунктах пропуска неодинаковая, но в целом везде отмечаем их стабильную работу", — сказал он.

По его словам, "положительная динамика прослеживается на автомобильном погранпереходе "Пограничный — Суйфэньхэ", его ежедневная пропускная способность держится на уровне 140 грузовых автомобилей в день, раньше этот показатель едва доходил до 120 единиц транспорта".

"Ведется диалог об увеличении количества пропуска на погранпереходе "Полтавка — Дуннин" до 140 грузовиков", — добавил дипломат.

Он также отметил, что росту грузооборота между двумя странами будет способствовать начало навигации через Амур, некоторые речные погранпереходы уже готовы к приемке и отправке грузов между нашими странами.

Генконсул напомнил, что в прошлом году баржебуксирные составы перевезли в общей сложности порядка 3,3 миллиона тонн грузов.

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