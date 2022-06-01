МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 1 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
1:30 AUD Австралия — Индекс производственной активности AIG (май) 58,5 52,4 (факт)
2:50 JPY Япония — Объем капиталовложений (г/г) (1кв2022) 4,3% 3% (факт)
4:30 AUD Австралия — ВВП (г/г) (1кв2022) 4,4% 3,3% (факт)
4:30 JPY Япония — Выступление заместителя управляющего Банка Японии /BoJ/ Масадзуми Вакатабе    
9:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (г/г) (май) 12,1% 11,2% (факт)
9:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жилье Nationwide (м/м) (май) 0,3% 0,9% (факт)
9:00 EUR Германия — Объём розничных продаж (м/м) (апрель) 0,9% -5,4% (факт)
10:15 EUR Испания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (май) 53,3 52
10:45 EUR Италия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (май) 54,5 53,5
10:50 EUR Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (май) 55,7 54,5
11:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (май) 55,5 54,4
12:00 EUR Еврозона — Уровень безработицы (апрель) 6,8% 6,8%
16:45 USD США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (май) 59,2 57,5
17:00 USD США — Индекс занятости в производственном секторе от ISM (май) 50,9 56
17:00 USD США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (май) 55,4 54,5
17:00 USD США — Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS /Job Openings and Labor Turnover Survey/(апрель) 11,549 млн 11,4 млн
17:00 CAD Канада — Решение Банка Канады /BoC/ по процентной ставке 1% 1,5%
17:00 CAD Канада — Сопроводительное заявление Банка Канады /BoC/    
18:15 EUR Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Фабио Панетты    
18:30 USD США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)    
18:30 EUR Еврозона — Выступление члена Исполнительного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/, главного экономиста Филиппа Лейна    
20:00 USD США — Выступление члена FOMC Джеймса Булларда (президент ФРБ Сент-Луиса)    
21:00 USD США — "Бежевая книга" ФРС    
23:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) 0,567 млн барр  

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
9:00 RUB Индекс производственной активности PMI (май) 53,3 52 (прогноз)
19:00 RUB Объём розничных продаж (г/г) (апрель) 2,2% -6,8% (прогноз)
19:00 RUB Уровень безработицы (апрель) 4,1% 4,3% (прогноз)
  RUB ГМК Норильский никель — СД (о внесении изменений в состав правления ПАО)    