МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Новый пакет военной помощи Украине от Соединенных Штатов Америки на сумму порядка 700 миллионов долларов будет включать реактивные системы залпового огня HIMARS, радиолокационные станции, вертолеты, автомобили и противотанковые средства, в том числе комплексы Javelin. "Россия богатеет, а мы страдаем": британцы пожаловались на санкции

Об этом заявил высокопоставленный представитель Белого дома, пишет РИА Новости.

Это уже одиннадцатый по счету пакет помощи США Украине. Официально он будет представлен в среду, 1 июня.

"HIMARS и боеприпасы к ним, радары контрбатарейной борьбы и несколько радиолокационных станций ПВО, дополнительные Javelin и другие противотанковые средства, дополнительные артиллерийские боеприпасы… Несколько вертолетов и тактических автомобилей", — рассказал источник.

В состав этой партии помощи также могут включить запчасти к ранее поставленной технике.