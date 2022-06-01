МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Безработица в еврозоне в апреле сохранилась на уровне марта в 6,8%, говорится в отчете европейского статистического агентства Евростат.

Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFX.