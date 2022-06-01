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https://1prime.ru/state_regulation/20220601/837050647.html
Евростат назвал уровень безработицы в еврозоне в апреле
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Безработица в еврозоне в апреле сохранилась на уровне марта в 6,8%, говорится в отчете европейского статистического агентства Евростат. Показатель совпал с прогнозом аналитиков,... ПРАЙМ, 01.06.2022
экономика, новости, еврозона, безработица, евростат
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Безработица в еврозоне в апреле сохранилась на уровне марта в 6,8%, говорится в отчете европейского статистического агентства Евростат.
Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFX.