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2022-06-01T12:10:52+03:00

2022-06-01T12:10:52+03:00

2022

https://1prime.ru/state_regulation/20220601/837050647.html

Евростат назвал уровень безработицы в еврозоне в апреле

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https://россиясегодня.рф

Безработица в еврозоне в апреле сохранилась на уровне марта в 6,8%, говорится в отчете европейского статистического агентства Евростат. Показатель совпал с прогнозом аналитиков,... ПРАЙМ, 01.06.2022

экономика, новости, еврозона, безработица, евростат

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60