МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Шри-Ланка обратилась к соседним странам за продовольственной помощью на фоне экономического кризиса в стране, ведущего к гуманитарной катастрофе. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на комиссара по вопросам продовольствия Шри-Ланки. Шольц поддерживает усилия генсека ООН по решению кризиса продовольствия

По данным издания, власти страны обратились к продовольственному банку под управлением Южно-Азиатской ассоциации регионального сотрудничества (СААРК). Организация занимается поставками государствам-членам рис и другие основные продукты питания в периоды продовольственного кризиса.

"Мы связались с СААРК… (по поводу) помощи продовольственного банка", — цитирует газета комиссара Шри-Ланки по вопросам продовольствия.

По сообщению Financial Times, постоянный представитель Программы развития ООН в Шри-Ланке Роберт Джухкам акцентировал внимание на том, что Шри-Ланка была в состоянии сама оплачивать большую часть продовольствия, но ситуация ухудшилась до такой степени, что теперь пожертвования стали необходимы.