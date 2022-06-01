МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. В ОАК сообщили, что она объединилась с компаниями "Сухой" и "МиГ". Глава "Ростеха" рассказал о поставках Ту-214 и Ил-96 авиакомпаниям

"Компания "Сухой" и корпорация "МиГ" объединились с ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (входит в "Ростех"). Соответствующие записи 1 июня внесены в Единый государственный реестр юридических лиц", — сказали в ОАК.

Как отметил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов, проведенная реорганизация завершает один из важных этапов корпоративной трансформации ОАК, которая подразумевает в том числе переход от 3-уровневой к 2-уровневой структуре управления в корпорации.

"При этом сильные и известные во всем мире бренды "Сухой" и "МиГ" сохранятся в производимых самолетах, авторитетные конструкторские школы продолжат развиваться. ПАО "ОАК", таким образом, становится не только корпоративным центром группы ОАК, но и операционной компанией, непосредственно управляющей производством и конструкторскими бюро, реализующей авиационные программы и разрабатывающей перспективную технику", — добавил он.

Объединение ОАК, "Сухого" и МиГа было одобрено советом директоров ОАК в ноябре 2021 года, а в январе оно поддержано акционерами трех компаний. Ранее управление компаниями уже было централизовано.

Консолидация и централизация управления идет и по другим направлениям деятельности ОАК. Так, в ноябре 2021 года было завершено присоединение к ПАО "Ил" воронежского авиазавода ВАСО, ульяновского предприятия "Авиастар-СП" и подмосковного ЭМЗ им. Мясищева. Полномочия ЕИО в отношении самого ПАО "Ил" переданы в ПАО "ОАК".

Корпоративная трансформация ОАК призвана сократить число управленческих уровней, упростить корпоративную структуру, исключить дублирующие административные функции, уменьшить общехозяйственные затраты.