МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Freedom Holding (материнская компания российского брокера ИК "Фридом финанс") в прошлом фискальном году (с 1 апреля 2021 года по 31 марта 2022 года) нарастила выручку на 60%, до 565 миллионов долларов, говорится в пресс-релизе компании. Глава Freedom Holding выкупит инвесткомпанию "Фридом Финанс"

"В отчетном периоде, который завершился 31 марта 2022 года и соответствует календарному отрезку с 1 апреля 2021 года по 31 марта 2022 года, выручка Freedom Holding Corp. достигла 565 миллионов долларов (+60% в годовом исчислении)", — говорится в сообщении.

Чистая прибыль Freedom Holding при этом выросла на 47,5%, до 211 миллионов долларов. Показатель учитывает убыток от операций с валютой в размере 41 миллиона долларов, преимущественно связанный с ослаблением рубля. Прочий совокупный доход увеличился на 34%, до 194 миллионов. Прибыль на акцию достигла 3,56 доллара, повысившись на 1,11 доллара (45% в годовом исчислении).

Хотя сложившаяся внешнеполитическая ситуация оказала значительное влияние на глобальный фондовый рынок, компании удалось завершить фискальный год с высокими финансовыми показателями и расширить клиентскую базу, комментирует глава Freedom Holding Corp. Тимур Турлов, который также ранее в среду сообщил, что выкупит "Фридом финанс" для ребрендинга и последующей перепродажи.

"Чтобы продолжить успешно развиваться, мы приняли ряд организационных решений, в том числе касающихся структуры холдинга. Выделение российских компаний из состава Freedom Holding Corp. (FRHC) позитивно отразится на всех участниках сделки и позволит холдингу сохранить корреспондентские отношения с зарубежными контрагентами. Объем капитала FRHC также не претерпит изменений, поскольку недавно в него были напрямую интегрированы две казахстанские страховые компании", — добавил он.

Международный публичный холдинг Freedom Holding Corp. предоставляет финансовые услуги в 13 странах. Акции холдинга торгуются на NASDAQ.