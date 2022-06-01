МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в четверг проведет совещание по развитию дорожного строительства. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Песков рассказал о последствиях европейского эмбарго на российскую нефть

"Завтра, в четверг, Путин проведет совещание по вопросам дорожного строительства", — подчеркнул Песков.