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https://1prime.ru/state_regulation/20220601/837052244.html
Путин готовится к участию в саммите БРИКС
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. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин готовится к саммиту БРИКС в июне. Он отметил, что "безусловно, это очень важное событие" и президент... ПРАЙМ, 01.06.2022
экономика, новости, владимир путин, брикс, дмитрий песков
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин готовится к саммиту БРИКС в июне.
Он отметил, что "безусловно, это очень важное событие" и президент готовится.
"Как это будет, мы вам сообщим в свое время", — заявил Песков.
Видео-саммит БРИКС пройдет 24 июня.