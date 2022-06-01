МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин готовится к саммиту БРИКС в июне. В Кремле предупредили о продовольственном кризисе из-за ситуации с зерном

Он отметил, что "безусловно, это очень важное событие" и президент готовится.

"Как это будет, мы вам сообщим в свое время", — заявил Песков.

Видео-саммит БРИКС пройдет 24 июня.