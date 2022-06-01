ВАРШАВА, 1 июн — ПРАЙМ. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что ЕС финансово помогает Польше организовать вывоз зерна с Украины. Лавров назвал условия обеспечения свободного прохода судов с зерном

По его словам, страна получает для этой цели средства от ЕС, чтобы увеличить пропускную способность и улучшить инфраструктуру, которая позволит вывозить зерно, экспортировать товары из Украины на Ближний Восток, в Африку и другие государства.

Он рассказал, что во время заседания Евросовета в понедельник-вторник экспорт зерна из Украины был "темой номер два" после общей ситуации в этой стране. "Это несколько десятков миллионов тонн зерна, примерно 50 миллионов тонн зерна в год, без которых Северная Африка, Ближний Восток могут иметь серьезные проблемы с обеспечением продовольствием своего населения", — сказал польский премьер.

Моравецкий добавил, что уже сегодня готовятся "несколько соглашений между ведомствами, которые, с одной стороны, помогут Украине, а с другой стороны, дадут экономический толчок Польше". Он пояснил, что "это соглашения, касающиеся, например, экспорта украинского зерна".