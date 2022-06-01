МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Россия в 2022 году может сохранить объем вылова водных биоресурсов на уровне прошлого года — более 5 миллионов тонн, следует из сообщения в Telegram-канале Минсельхоза РФ. Росрыболовство оценило возможность наступления дефицита красной икры

"В 2022 году добыча водных биоресурсов в России превысит 5 миллионов тонн", — заявил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев на гастрономическом фестивале "Рыбная неделя в Москве", слова которого приводятся в сообщении. В 2021 году российские рыбаки выловили 5,05 миллиона тонн водных биологических ресурсов, что на 1,5% больше, чем в предыдущем году.

Министр отметил, что страна в последние годы добилась значительных результатов в развитии рыбохозяйственного комплекса. Например, практически вдвое превышены целевые ориентиры Доктрины продбезопасности по рыбе и морепродуктам, особенно заметна позитивная динамика в аквакультуре: за последние пять лет ее производство выросло более чем в два раза.

Минсельхоз продолжит и дальше создавать условия для повышения доступности для потребителей российской рыбной продукции, подчеркнул Патрушев.