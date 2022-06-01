МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Две группы ООН работают над достижением пакетной сделки по вывозу на экспорт украинского зерна через Черное море и в то же время вернула на мировые рынки продукты и удобрения из России. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерреш по итогам переговоров с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон. В ООН оценили диалог с Россией по доступу пшеницы на мировые рынки

"Я продолжаю использовать любую возможность для продвижения диалога с этой целью (возврата продовольствия с Украины, а также продуктов и удобрений из РФ на мировые рынки — ред.). У нас две группы ООН — под руководством (замгенсека ООН по гуманитарным вопросам — ред.) Мартина Гиффитса и (генсека Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) — ред.) Ребеки Гринспен для того, чтобы помочь добиться пакетной договоренности, которая бы включала безопасный надежный экспорт произведенного на Украине продовольствия через Черное море наряду с беспрепятственным доступом российских продуктов и удобрений на глобальные рынки, в особенности развивающихся странах", — отметил дипломат.

Гуттереш также сообщил, что договоренности по данным вопросам пока не достигнуты.

"На данный момент у нас нет результатов. Мы вовлечены в серьезный, хорошо подготовленный технически диалог со всеми соответствующими сторонами с целью достижения пакетной сделки, которая позволит Украине безопасно экспортировать зерно через Черное море и в то же время, предоставить беспрепятственный доступ для стран мира к российским продовольственным продуктам и удобрениям", — заявил генсек ООН.