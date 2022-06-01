МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Глава МИД России Сергей Лавров заявил на пресс-конференции по итогам визита в Саудовскую Аравию, что у России нет проблем с обеспечением устойчивого снабжения рынков зерном. Евросоюз финансово помогает Польше организовать вывоз зерна с Украины

Он отметил, что "проблема заключается прежде всего в отсутствии свободного выхода из украинских портов через минные поля, которые были установлены украинскими военнослужащими"

Лавров подчеркнул, что Запад умалчивает о применении санкций к российским судам, перевозящим зерно. По его словам Запад "очень громко" напоминает, что зерно не подпало под санкции, но "почему-то стыдливо умалчивает", что под санкции попали суда, которые его ввозят.

Эти суда не принимают в европейских портах, не страхуют, "и в принципе все логистические, финансовые цепочки, которые связаны с поставками зерна на мировые рынки, оказались под санкциями наших западных коллег".

Глава МИД России также рассказал, что достигнуты договоренности и Турция постарается помочь в разминировании украинских портов, "чтобы высвободить оттуда взятые в заложники, по сути дела, суда".

По его словам, также Анкара должна поспособствовать тому, "чтобы эта операция произошла без каких-либо попыток укреплять военный потенциал Украины и наносить ущерб Российской Федерации".