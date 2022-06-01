РИМ, 1 июн — ПРАЙМ. Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, выступая с информационным сообщением в палате депутатов итальянского парламента, что республика готова принять участие в операциях по разминировании украинских портов для вывоза зерна. Лавров оценил возможности России по обеспечению рынков зерном

Он отметил необходимость создания "морских коридоров для перевозки продовольственного сырья, особенно пшеницы, из украинских портов".

По его мнению, для этого необходимо разминировать акваторию перед портами, в частности Одесским, при условии российских гарантий безопасного транзита грузов.

Ди Майо сказал, что Италия "уже выразила готовность участвовать в любых операциях по разминированию и намерена поддерживать центральную роль ООН и, возможно, других партнеров, таких как Турция, в эффективной разработке и координации операций".