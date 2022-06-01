МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Инфляция в РФ с 21 по 27 мая оказалась нулевой после дефляции в 0,02% неделей ранее, с начала года цены выросли на 11,82%, сообщил в среду Росстат. Росстат назвал овощи, которые продолжают дешеветь

"За период с 21 по 27 мая 2022 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,00%, с начала мая — 100,13%, с начала года — 111,82%", — говорится в документе.

Как отмечает статистическое ведомство, среднесуточный прирост цен с начала мая составил 0,005% против 0,052% в апреле и 0,024% в марте.

По данным Росстата, плодоовощная продукция на неделе с 21 по 27 мая в среднем подешевела на 2,6%, в том числе огурцы — на 12,3%, помидоры — на 8%, капуста белокочанная — на 4,4%, свекла столовая — на 1,3%, морковь — на 0,7%. В то же время цены на картофель выросли на 2,1%, лук репчатый и яблоки — на 1%, бананы — на 0,8%.

По итогам прошлой недели сменился лидер среди наиболее подорожавших продуктов (за исключением плодоовощной продукции) — маргарин потеснили шоколадные конфеты (они подорожали на 1,27%) и сухие молочные смеси для детского питания (на 1,1%). Маргарин, возглавлявший антирейтинг семь недель подряд, подорожал на 0,96%, и рост цен на него немного ускорился — с 0,82% на предыдущей неделе. В числе других лидеров роста цен по итогам прошлой недели: мясные консервы для детского питания (+0,82%), рис (+0,67%), соль (+0,6%), печенье (+0,49%), вареная колбаса (+0,48%), баранина (+0,43%), полукопченая и варено-копченая колбаса (+0,42%), сосиски и сардельки (+0,41%).

При этом подешевели яйца — на 3,04%, сахар-песок — на 0,93%, свинина — на 0,55%, мясо кур — на 0,36%, гречка — на 0,27%, вермишель — на 0,26%. Также незначительно снизились цены на макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта и овощные консервы для детского питания.

Среди непродовольственных товаров сильнее всего подорожали спички — на 2,08%, зубная паста — на 12,33% и туалетное мыло — на 1,15%. Цены на электропылесосы снизились на 0,34%, телевизоры — на 0,44%, а смартфоны — лишь на 0,04%.

Также Росстат на неделе с 21 по 27 мая зафиксировал рост цен на отечественный анальгин и аллохол. На прочие наблюдаемые в недельной динамике медикаменты цены снижались.

Цены на отечественные автомобили не изменились, на иностранные — снизились на 0,06%. Цены на автомобильный бензин снизились на 0,1%, дизельное топливо – не изменились.