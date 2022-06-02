МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Правительство Польши с 1 июля не будет выделять украинским беженцам по 40 злотых за питание и проживание, пишет издание Rzeczpоspolita по ссылкой на заместителя главы МВД и администрации, представителя правительства по делам беженцев Павла Шефернакера. Евросоюз финансово помогает Польше организовать вывоз зерна с Украины

"Мы убеждены, что многие люди в Польше способны стать независимыми и адаптироваться", — отметил он, добавив, что для ряда категорий льготы будут расширены — к ним относятся инвалиды, беременные женщины и многодетные.

Правительство в специальном акте о помощи беженцам с Украины изначально гарантировало льготу на первые 60 дней. Месяц назад срок был продлен еще на 60 дней.

"Мы хотим стимулировать остальных к активности. Четыре месяца полной защиты — это, на наш взгляд, достаточный срок", — отметил на условиях анонимности высокопоставленный представитель правящей партии "Право и справедливость".

"Мы только начинаем широкий спектр мероприятий, направленных на активизацию украинцев в поиске работы. Уже 14 тысяч из них, в том числе 11 тысяч женщин, нашли легальную работу в нашем регионе. Мы ждем специального акта, который поможет финансировать обучение польскому языку и курсы повышения квалификации, которые, безусловно, помогут найти место на рынке труда", — отметила пресс-секретарь Силезского воеводы Алина Кухаржевская.

Профессор Петр Длугош из Педагогического университета в Кракове указал, что решение властей не должно вызывать споров. "Возможно, правительство провело тщательное исследование и просто осознало, что большинство беженцев все равно занимаются своими делами", — отмечает он. По его мнению, "может быть, это решение в какой-то мере показывает, что поддержка заканчивается и пора возвращаться на Украину", и, кроме того, является "попыткой положить конец патологиям и злоупотреблениям, которые также могли возникнуть в этой сфере".