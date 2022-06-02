События в сфере макроэкономики и бизнеса 2 июня
МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 2 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|GBP
|Великобритания — Банковские каникулы
|4:30
|AUD
|Австралия — Объём розничных продаж (м/м)
|0,9%
|0,9% (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Сальдо торгового баланса (апрель)
|9,314 млрд австрал. долл
|10,495 млрд австрал. долл (факт)
|4:30
|JPY
|Япония — Выступление члена правления Банка Японии /BoJ/ Сэйдзи Адачи
|5:35
|JPY
|Япония — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (JGB)
|0,245%
|0,239% (факт)
|10:00
|EUR
|Испания — Изменение количества безработных
|-86,3 тыс
|11:10
|EUR
|Германия — Выступление представителя Бундесбанка Йоахима Вюрмелинга
|13:00
|USD
|США — Заседание ОПЕК
|15:30
|USD
|США — Уровень производительности в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (1кв2022)
|-7,5%
|-7,5%
|15:30
|USD
|США — Затраты на рабочую силу (кв/кв) (1кв2022)
|11,6%
|11,6%
|15:30
|CAD
|Канада — Разрешения на строительство (м/м) (апрель)
|-9,3%
|0,7%
|17:00
|USD
|США — Объём промышленных заказов (м/м) (апрель)
|1,8%
|0,7%
|18:00
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|-1,061 млн барр
|18:15
|EUR
|Германия — Выступление вице-президента Бундесбанка Клаудии М. Бух
|20:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Лоретты Местер (президент ФРБ Кливленда)
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 27.05)
|583,4 млрд долл (на 20.05)
|RUB
|Московская Биржа — данные по обороту торгов за май
|RUB
|АФК Система — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2022
|RUB
|Банк Санкт-Петербург — ГОСА (реестр закрыт 08.05.2022, в заочной форме, реестр для выплаты /только ап/- 14.06.2022)
|3,33 (9м2020) + 4,56 (фин) (ао), 0,11 (9м2020) + 0,22 (фин) (ап) — див-д 2020
|0 (ао), 0,11 (ап) (рекоменд. СД) — див-д 2021
|RUB
|X5 Retail Group — закрытие реестра для участия в ГОСА (30.06.2022, Амстердам, Нидерланды)
|73,645 (9м2020) + 110,49 (фин) — див-д 2020
|73,65 (9м2021) — див-д 2021
|RUB
|Лента — СД (вопрос о присоединении Утконоса)
https://1prime.ru/state_regulation/20220602/837059496.html