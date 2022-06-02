МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. По прогнозам ФАО, индекс цен на продовольствие продолжит расти, заявил в интервью РИА Новости директор офиса ФАО по связям с Россией Олег Кобяков. Росстат назвал овощи, которые продолжают дешеветь

"Сейчас индекс достиг почти 160 пунктов, это исторически самое высокое значение. И пока стрелка указывает вверх. Да, сейчас сезон урожая во многих странах-производителях, поэтому будут сезонные колебания", — сказал Кобяков.

Он отметил, что ФАО отслеживает цены на пять основных товарных групп — зерно, мясо, молочную продукцию, растительные масла и сахар, на основании которых выводится композитный индекс.

"В целом эта кривая все-таки ползет вверх. Не только вследствие нынешнего продовольственного кризиса. Мы еще не до конца преодолели последствия пандемии, которая сильно нарушила продовольственные цепочки по всему миру. Поэтому и экономический спад, и рост инфляции, и сокращение инвестиций в большинстве стран мира, в том числе в странах-производителях, подталкивает цены снизу. Пока мы не прогнозируем коренного улучшения ситуации. Сейчас задача состоит в том, чтобы эти цены стабилизировать главным образом за счет восстановления цепочек поставок и обеспечения их бесперебойной работы", — добавил Кобяков.