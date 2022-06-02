МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. При создании механизма по вывозу зерна Украины, который предложила Анкара, должен быть налажен контроль прибывающих судов из-за опасений изпользования кораблей для перевозки военной техники. Так считает заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. Турецкое СМИ узнало о проработке механизма вывода зерна с Украины

Ранее турецкая газета Star сообщила о возможном создании в Стамбуле механизма, который обеспечит безопасный коридор для вывода сельхозпродукции морем. Издание добавляет, что Россия и Украина готовы пойти на принципиальный компромисс по вопросу безопасного вывода судов с зерном. Подчеркивается, что должны быть обсуждены технические детали и даны взаимные гарантии по минам, установленным на пути выхода кораблей.

"Проблема в том, что Киев все же должен очистить фарватер, куда он сам же накидал мин. Кроме того, есть опасения, что корабли за зерном могут приходить не пустые, а с военной техникой, поэтому должен быть налажен контроль прибывающих судов, и в этом загвоздка. Если Турция предложит механизм этого контроля, то, я думаю, что можно будет достичь договоренности", — заявил эксперт.

"Турция заинтересована, чтобы этот процесс реализовался. Но при этом мы должны понимать, что несмотря на все внешние нейтральности Турции по отношению к этому конфликту, который она демонстрирует, она все же является страной НАТО. Она не недружественная страна России, но и дружественной — не является. У нее свои интересы, и это, безусловно, учитывают российские переговорщики, когда обсуждают эти предложения", — сказал Жарихин, упомянув турецкую инициативу по созданию контактной группы для решения данной проблемы.