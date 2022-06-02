МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам в ответ на соответствующий вопрос, что Москва не планирует закрывать окно в Европу из-за сложностей в отношениях с Западом, которое открыл Петр I. Песков: Россия не будет продавать нефть себе в убыток

Песков также сообщил, что Владимир Путин примет участие в мероприятиях 9 июня, которые будут посвящены 350-летию со дня рождения Петра I.

Пресс-секретарь отметил, что президент России очень ценит личность Петра I.

"Вообще, Путин — глубокий знаток истории. И не только Петр I, конечно же, оставил целый ряд заслуг — многие руководители государства российского на протяжении всей истории. И всех их Путин очень хорошо знает. Если говорить о Петре I то, действительно, Путин очень высоко ценит роль этой личности в истории нашей страны," — добавил Песков.