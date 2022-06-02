МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Бюджет сахалинской области не понес потерь в связи с выходом иностранных компаний из нефтегазовых проектов "Сахалин 1" и "Сахалин 2", экономика региона даже улучшилась. Об этом заявил губернатор Валерий Лимаренко. Цены на топливо в Молдавии растут на фоне нефтяного эмбарго Евросоюза

По словам главы региона, на проектах идет активная замена иностранного персонала российским, в том числе из числа жителей Сахалинской области. Оба нефтегазовых проекта останутся главными источниками наполнения областного бюджета, который более чем на 70% формируется из поступлений от нефтегазового сектора.

"Я могу сказать только одно: мы не потеряли ни одного рабочего места и мы не потеряли ни одного рубля в бюджете. Ситуация такова, что в экономическом смысле регион работает абсолютно полноценно, даже с некоторыми улучшениями", — отметил Лимаренко.