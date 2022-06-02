МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Автор британской Guardian Ларри Эллиотт считает, что Россия выигрывает развязанную Западом экономическую войну, а введенные против нее санкции не работают. Россия достойно выдержит последствия новых санкций, заявил МИД

Он отметил, что уже три месяца с тех пор, как Запад начал свою экономическую войну против России, и она идет не по плану.

"Напротив, все идет очень плохо", — пишет он.

По его словам, санкции были введены не потому, что были лучшим решением, а потому что были лучше двух других вариантов: не делать ничего или вмешаться в военном формате. Однако и санкции, по его мнению, не привели к ожидаемым целям.

Эллиотт отметил, что Россия без труда находит альтернативный рынок для своей энергетики, ее экспорт нефти и газа в Китай в апреле вырос более чем на 50% по сравнению с предыдущим годом.

"Европа лишь постепенно отказывается от своей зависимости от российских энергоресурсов, и поэтому немедленного финансового кризиса для Путина удалось избежать", — считает он.

Отмечается, что рубль благодаря контролю за движением капитала и положительному сальдо торгового баланса силен. Кроме того, у России есть время найти альтернативные источники запчастей и комплектующих из стран, готовых обойти западные санкции.

"Если нужны доказательства того, что санкции не работают, то решение президента (США) Джо Байдена поставить Украине передовые ракетные системы предоставляет их. Надежда заключается в том, что современные военные технологии США сделают то, чего до сих пор не удавалось добиться запретом на поставку энергоресурсов и конфискацией российских активов: заставят Путина вывести войска", — пишет автор.

При этом он отмечает, что есть несколько потенциальных способов "завершить" спецоперацию. По его словам, среди них "маловероятный" вариант поражения России, экономическая блокада, которая может в итоге, вероятно, сработать, или мирное соглашение. Автор полагает, что "экономическая реальность говорит об одном: рано или поздно будет заключено соглашение".