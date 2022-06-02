ХАРАРЕ (Зимбабве), 2 июн — ПРАЙМ. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что навсегда "заколачивать" окно в Европу не нужно, но пока Запад не изменит свою ментальность, речи о восстановлении отношений идти не может, добавила она. Москва не планирует закрывать окно в Европу, заявили в Кремле

"Я не выступаю за то, чтобы сейчас сразу заколотить окно в Европу, оно может пригодиться", — сказала спикер журналистам.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что если Запад захочет что-то предложить в плане возобновления отношений, то Россия серьезно подумает, нужно ли ей это.