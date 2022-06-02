ХАРАРЕ (Зимбабве), 2 июн — ПРАЙМ. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила журналистам, что Россия готова сделать все, чтобы не допустить кризиса продовольствия, голода и роста цен. По ее словам, РФ будет выполнять все контрактные обязательства с другими странами в полной мере, но с учётом санкций это делать трудно. Матвиенко считает, что окно в Европу может пригодиться

Она отметила, что разрушительная политика коллективного Запада, "которая вводит санкции, она провоцирует и создаёт условия для мирового кризиса, для продовольственного кризиса, и всех это серьезно беспокоит".

"Но очевидно и то, что не так много стран поддерживают эту политику. Более того, не поддерживают политику санкций Запада страны, где проживает более 70% населения Мы обсуждали с президентом вопрос продовольственной безопасности, и я сказала о том, что Россия готова сделать все для того, чтобы не допустить кризиса продовольствия, голода и роста цен на продовольствие, что чувствительно сказывается на обычных гражданах",- сказала Матвиенко журналистам.

По ее словам, у России хорошо развивается сектор агропромышленного комплекса, который не зависит ни от каких зарубежных влияний, и имеет достаточный запас продовольствия. Более того, прогнозируется хороший урожай зерновых в этом году, причём по оценке аналитиков, он должен быть рекордным, сказала спикер.

Она добавила, что Россия работает со всеми дружественными странами по логистическим и финансовым условиям выполнения обязательств.