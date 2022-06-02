ВЕНА, 2 июн — ПРАЙМ. ВВП Австрии в прошлом квартале вырос на 9,5% в годовом выражении и на 1,5% — в квартальном, свидетельствуют опубликованные в четверг данные федерального статистического управления Statistik Austria. Австрийская OMV заплатила "Газпрому" по новой схеме

По данным ведомства, австрийская экономика начала год с уверенного роста — валовой внутренний продукт в первом квартале этого года увеличился на 9,5% в реальном выражении, то есть с поправкой на инфляцию, а также был на 1,5% выше, чем в четвертом квартале 2021 года.

Таким образом, объем квартального внутреннего производства на 0,5% выше, чем до вспышки пандемии ковида (в начале позапрошлого года), делает вывод ведомство.

При этом положительное развитие отмечается практически во всех отраслях экономики, особенно в промышленности, строительстве и торговле. Тем не менее, согласно данным статистического управления, гастрономия и жилье, несмотря на сильный квартальный рост, все еще "значительно" далеки от докризисного уровня. Так, результаты туристического зимнего сезона были примерно на четверть ниже докризисного уровня.