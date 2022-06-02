МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Совет безопасности России готовит меры по блокировке попыток Запада спровоцировать в России полномасштабный экономический кризис и обострить ситуацию в стране, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев. CNN: Россия не страдает, перекрыв газ Европе

Он отметил, что одно из направлений работы Совбеза — укрепление экономического суверенитета России. В рамках органа решаются задачи повышения качества жизни российских граждан, обеспечения макроэкономической устойчивости и сбалансированности территориального развития страны, рассказал он в интервью "Российской газете" по случаю предстоящего 30-летия со дня образования Совбеза РФ.

"Отдельный акцент делается на разработке мер, направленных на блокирование попыток стран Запада спровоцировать в России полномасштабный экономический кризис, несущий в себе угрозу обострения социальной обстановки в стране", — подчеркнул Патрушев.

Эффективное противостояние беспрецедентному санкционному давлению позволит не только справиться с экономической агрессией, развязанной против России, но и провести глубокую структурную перестройку отечественной экономики, добавил он.