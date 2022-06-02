МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Минторг США обнародовало в четверг список предприятий из России и Белоруссии, попавших под ограничения в связи с событиями на Украине. СМИ узнали, какие российские банки отключат от SWIFT в рамках санкций

В перечне 71 позиция. Новые ограничения затронули 65 российских юрлиц, среди которых ряд ведущих предприятий авиастроительной и судостроительной отраслей — Авиационный комплекс имени С.В. Ильюшина, ЦКБ "Рубин", морское бюро машиностроения "Малахит", ЦМКБ "Алмаз".

Рестрикции затронули и несколько дочерних подразделений Российской академии наук.

Кроме того, под новые ограничения попали "Газпром Нефть Шельф", Главное управление глубоководных исследований минобороны России, а также другие предприятия.

Ранее Белый дом сообщил, что новые ограничения призваны "еще сильнее ограничить" возможности российских Вооруженных сил в связи с проводимой Москвой специальной военной операцией на Украине. В частности, рестрикции призваны лишить российские и белорусские предприятия возможности покупать товары американского производства, либо импортную продукцию, которая произведена при помощи технологий либо программного обеспечения США.