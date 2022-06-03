ВАШИНГТОН, 3 июн — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден заявил, что в свете недавних случаев массовой стрельбы считает необходимым запретить в стране оборот штурмового огнестрельного оружия, а также магазинов высокой емкости к ним. Fox News: Байдена может ждать досрочная отставка

"Я знаю, что нам не удастся предотвратить каждый подобный инцидент. Однако есть шаги, которые мы должны предпринять… Мы должны запретить оборот штурмового огнестрельного оружия и магазинов высокой емкости. А если мы не можем запретить их, то мы должны повысить границу возраста, необходимого для их приобретения, с 18 до 21 года", — сказал он в обращении к согражданам.

Также он предложил ужесточить проверку биографических данных у потенциальных покупателей огнестрельного оружия, "устранить барьер, защищающий его производителей" при подаче судебных исков, и изменить правила хранения огнестрела.

"Это — рациональные, основанные на здравом смысле шаги", — отметил президент, задавшись вопросом, почему в США рядовым гражданам до сих пор позволено приобретать штурмовые винтовки и магазины с вместимостью до 30 патронов в каждом.

По его мнению, вторая поправка к конституции США, гарантирующая право граждан владеть огнестрельным оружием, не является абсолютом.

"Я уважаю культуру, традиции и озабоченности законных владельцев огнестрельного оружия. В то же время, как и все другие права, вторая поправка (к конституции) не является абсолютом", — сказал он.

"Как и большинство других прав, права, которые дарует вторая поправка, не являются неограниченными. Не являются — и никогда таковыми не были", — подчеркнул он.

Президент добавил, что участившиеся случаи массовой стрельбы в стране требуют от ее руководства принятия "основанных на здравом смысле мер".

"Я хочу донести четко: речь идет не о том, чтобы отобрать у кого-либо огнестрельное оружие. В действительности мы считаем, что должны относиться к его ответственным владельцам как к примерам того, как должны вести себя все лица, владеющие оружием", — указал Байден.