МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Арбитражный суд Красноярского края в пятницу отложил до 17 июня заседание по иску Росрыболовства к дочке "Норникеля" НТЭК в связи с разливом дизтоплива на ТЭЦ-3 в Норильске в 2020 году, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Арбитраж привлек "Норникель" и два госучреждения к иску Росрыболовства

На заседании 15 апреля суд удовлетворил ходатайство истца об увеличении размера исковых требований на 311 миллионов рублей. После этого общая сумма иска составила свыше 58,96 миллиарда рублей.

Во время заседания в пятницу представитель прокуратуры ходатайствовала о переносе на 17 июня в связи с большим объемом материалов мирового соглашения и необходимостью их тщательного изучения.

"Суд отложил судебное заседание на 17 июня на 10 часов", — сказала судья Екатерина Мельникова.

Ранее в суде сообщили, что условия мирового соглашения предусматривают выпуск в водные объекты молоди рыб сибирского осетра, нельмы, муксуна, чира и сига с 2023 по 2050 годы. Соглашение предусматривает полное возмещение ущерба. За это время планируется выпустить более 155 миллионов сибирского осетра, семи миллионов – нельмы, по 126 миллионов чира и муксуна. Также соглашение предполагает строительство заводов по разведению рыбы.

В начале августа прошлого года арбитражный суд Красноярского края принял к рассмотрению иск Федерального агентства по рыболовству к Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК) на 58,7 миллиарда рублей. Такой ущерб после разлива дизтоплива на ТЭЦ-3 в Норильске, по мнению агентства, обусловлен гибелью рыбы и затратами на восстановление водных биоресурсов. Представитель "Норникеля" заявил, что компания считает иск завышенным. Первое судебное заседание прошло 3 сентября. В результате "Норникель" и Росрыболовство договорились провести переговоры о мировом соглашении. Был объявлен перерыв до 3 ноября, а затем, по ходатайству сторон, до 24 декабря, а после в связи с удовлетворением ходатайства ответчика в целях подготовки мирового соглашения — до 18 февраля, а затем до 15 апреля, когда был объявлен перерыв до 27 мая. Последний раз перерыв был объявлен до 3 июня.

В мае 2020 года один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит НТЭК) получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Было возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. По данным Ростехнадзора, причинами разлива топлива стали недостатки проектирования и строительного производства, а также некачественный контроль за эксплуатацией сооружений.