МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Бизнес-центр "Сетунь-Плаза" загорелся на западе Москвы, сообщили РИА Новости в экстренных службах.

"Происходит возгорание в административном здании по адресу: улица Горбунова, дом 2, строение 3", — говорится в сообщении.

Согласно данным, изначально пожару был присвоен 3 повышенный номер сложности, затем он был повышен до 4 ранга из 5. Людей эвакуируют из здания.

Уточняется, что причиной возгорания мог стать поджог.