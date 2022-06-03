2022-06-03T09:57:00+03:00
2022-06-03T11:13:57+03:00
2022-06-03T09:57:00+03:00
2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220603/837071722.html
На западе Москвы загорелся бизнес-центр
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Бизнес-центр "Сетунь-Плаза" загорелся на западе Москвы, сообщили РИА Новости в экстренных службах. "Происходит возгорание в административном здании по адресу: улица Горбунова, дом... ПРАЙМ, 03.06.2022
экономика, новости, москва, пожар
https://cdnn.1prime.ru/images/83272/89/832728988.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83272/89/832728988.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83272/89/832728985.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83272/89/832728985.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83272/89/832728982.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83272/89/832728982.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Бизнес-центр "Сетунь-Плаза" загорелся на западе Москвы, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"Происходит возгорание в административном здании по адресу: улица Горбунова, дом 2, строение 3", — говорится в сообщении.
Согласно данным, изначально пожару был присвоен 3 повышенный номер сложности, затем он был повышен до 4 ранга из 5. Людей эвакуируют из здания.
Уточняется, что причиной возгорания мог стать поджог.