МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Турции по итогам мая ускорилась до 73,5% с 69,97% в апреле, сообщает Институт статистики страны. Аналитики ЦБ не уверены в устойчивом замедлении инфляции в России

"Инфляция в Турции в годовом выражении ускорилась в мае до 73,50%", — говорится в сообщении. Рост потребительских цен только за месяц составил 2,98%.

Центробанк Турции в мае повысил прогноз по инфляции на конец 2022 года с 46,44% до 57,92%. Учетную ставку в этом году регулятор держит неизменной — 14%.

В прошлом году после нескольких снижений ставки падение курса лиры резко ускорилось, что негативно отразилось на финансовой системе страны. Годовая инфляция на фоне колебаний национальной валюты ускорилась тогда до 36%.