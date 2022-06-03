МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Группа исследования инфляции (ENAG), созданная учеными и экономистами, рассчитала рост потребительских цен в Турции в мае: по ее данным, годовая инфляция ускорилась до 160,76% с 156,86% месяцем ранее. Такие данные обнародованы в Twitter группы. Годовая инфляция в Турции ускорилась в мае

Институт статистики страны ранее в пятницу сообщил, что годовая инфляция в Турции по итогам мая ускорилась до 73,50% с 69,97% месяцем ранее.

Центробанк Турции в мае повысил прогноз по инфляции на конец 2022 года с 46,44% до 57,92%. Учетную ставку в этом году регулятор держит неизменной — 14%.

В прошлом году после нескольких снижений ставки падение курса лиры резко ускорилось, что негативно отразилось на финансовой системе страны. Годовая инфляция на фоне колебаний национальной валюты ускорилась тогда до 36%.