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Акции "Северстали" продолжают падение в пятницу
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Акции "Северстали", рухнувшие в четверг на 15% из-за санкций США, в пятницу продолжили падение и теряют еще почти 15%, следует из данных Московской биржи. К 11.18 мск акции... ПРАЙМ, 03.06.2022
экономика, промышленность, новости, северсталь, россия, санкции
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА,3 июн — ПРАЙМ. Акции "Северстали", рухнувшие в четверг на 15% из-за санкций США, в пятницу продолжили падение и теряют еще почти 15%, следует из данных Московской биржи.
К 11.18 мск акции компании падают на 14,78%, до 695,2 рубля, обновляя минимум июня 2017 года.
В четверг Минфин США сообщил о введении против "Северстали" блокирующих санкций, разрешив транзакции с компанией до 31 августа.