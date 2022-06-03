МОСКВА,3 июн — ПРАЙМ. Акции "Северстали", рухнувшие в четверг на 15% из-за санкций США, в пятницу продолжили падение и теряют еще почти 15%, следует из данных Московской биржи. США опубликовали список с компаниями, попавшими под новые санкции

К 11.18 мск акции компании падают на 14,78%, до 695,2 рубля, обновляя минимум июня 2017 года.

В четверг Минфин США сообщил о введении против "Северстали" блокирующих санкций, разрешив транзакции с компанией до 31 августа.