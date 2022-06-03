Объем розничных продаж в еврозоне снизился на 1,3% в апреле
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Евросоюз утвердил шестой пакет антироссийских санкций
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В США предложили ввести санкции против Венгрии из-за российской нефти
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"Вернемся к лошадям и карете": французы испугались новых санкций ЕС
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