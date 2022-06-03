МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Объем розничных продаж в еврозоне в апреле снизился на 1,3% по сравнению с мартом, говорится в пресс-релизе европейского статистического агентства Евростат. Индекс деловой активности в еврозоне снизился в мае

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали, напротив, роста показателя на 0,3%.