МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страна готова приступить к обеспечению безопасного вывоза зерна из Украины и сопровождать суда до международных вод Чёрного моря после разминирования укаринской стороной акватории. СМИ: в Стамбуле появится центр взаимодействия по "зерновому вопросу"

"Россия готова обеспечить условия для вывоза зерна из Одессы и других портов на Черном и Азовском морях… В случае разминирования акватории будем готовы обеспечить безопасный вывоз зерна, в том числе сопровождать транспортирующие его суда до международных вод Черного моря", — подчеркнула Захарова, отметив готовность Москвы поставлять свое зерно всем нуждающимся странам.