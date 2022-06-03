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2022
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Лукашенко назвал условия помощи Украине с вывозом зерна
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна готова помочь Украине с вывозом зерна через белорусскую территорию, но должен быть компромисс. "Сейчас все ищут... ПРАЙМ, 03.06.2022
сельское хозяйство, экономика, новости, белоруссия, украина, зерно
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна готова помочь Украине с вывозом зерна через белорусскую территорию, но должен быть компромисс.
"Сейчас все ищут логистику: а где? А как? Пожалуйста, мы можем поговорить. Мы не против: везите через Беларусь, но компромиссы должны быть", — отметил глава государства.