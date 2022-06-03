МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна готова помочь Украине с вывозом зерна через белорусскую территорию, но должен быть компромисс. Захарова рассказала о порядке вывоза зерна из Украины

"Сейчас все ищут логистику: а где? А как? Пожалуйста, мы можем поговорить. Мы не против: везите через Беларусь, но компромиссы должны быть", — отметил глава государства.