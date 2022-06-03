Песков: Лавров обсудит вопросы вывоза украинского зерна в Турции
Песков отметил намерения Лаврова обсудить проблему зерна Украины в Турции
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МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах в Турции обсудит вопросы вывоза украинского зерна. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"На следующей неделе действительно будет в Турции министр иностранных дел, у него запланированы там контакты. И конечно же, в продолжение телефонного разговора на высшем уровне на повестке дня высоко будет стоять тема украинского зерна", — подчеркнул Песков.