МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах в Турции обсудит вопросы вывоза украинского зерна. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Захарова рассказала о порядке вывоза зерна из Украины

"На следующей неделе действительно будет в Турции министр иностранных дел, у него запланированы там контакты. И конечно же, в продолжение телефонного разговора на высшем уровне на повестке дня высоко будет стоять тема украинского зерна", — подчеркнул Песков.