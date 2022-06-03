МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин прилетел в Сочи, где проведет переговоры с председателем Африканского союза, президентом Сенегала Маки Саллом. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. В Кремле высказались о мерах по блокировке негативного влияния Запада

По его словам, повестка переговоров будет "весьма важной и обстоятельной". Так, глава РФ намерен поднять вопросы продовольственной безопасности и детально рассказать о ситуации с зерном в украинских портах и о том, кто их заминировал.

"Глубокая обеспокоенность континента, имеется ввиду африканского континента, уже вызревающим продовольственным всемирным кризисом, проблема нехватки удобрений, экономическое взаимодействие и так далее, и тому подобное. Все эти вопросы сегодня будут детально обсуждаться", — рассказал Песков

Кроме того, стороны обсудят российско-африканское отношения, а также подготовку к следующему саммиту Россия-Африка.