МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Российский запрет на экспорт инертных газов лишает Украину производства неона, ее поставки на мировой рынок заместит Китай. Об этом заявил аналитик MForum Analytics Алексей Бойко.

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По словам эксперта, Россия не занимается обработкой инертных газов и производством особо чистых газов из-за отсутствия собственного микроэлектронного производства. Поэтому страна продавала смеси газов (неона и криптона, криптона и ксенона) в основном Украине, которая вырабатывала из них особо чистые и в дальнейшем продавала их за рубеж. "По поставкам неона, оценки разнятся, однако некоторые утверждают, что до 50% доходила доля на рынке чистого неона, который поставляла Украина за рубеж. В принципе, это был российский неон, только прошедший стадию очистки", — заявил Бойко.

При этом, от введенных Россией ограничений в краткосрочной перспективе никто не пострадает. Страны могут обратиться к альтернативным поставщикам, например, к США или Китаю. 

В то же время пока не понятно, как теперь будет решаться вопрос сбыта и продажи российских инертных газов. Так, отметил эксперт, в России существуют предприятия, например "Хром", который производит ксенон особо высокой чистоты. "У нас планировался большой проект "Газпрома" в Сибири по наращиванию выпуска неона, в частности завод должен был производить газ в абсолютно гигантских количествах. Теперь возникает вопрос… сбыта и продажи внутри страны", — отметил Бойко.