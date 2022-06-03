МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Российский запрет на экспорт инертных газов лишает Украину производства неона, ее поставки на мировой рынок заместит Китай. Об этом заявил аналитик MForum Analytics Алексей Бойко. Евросоюз освободит украинских экспортеров от выплаты пошлин в июне

По словам эксперта, Россия не занимается обработкой инертных газов и производством особо чистых газов из-за отсутствия собственного микроэлектронного производства. Поэтому страна продавала смеси газов (неона и криптона, криптона и ксенона) в основном Украине, которая вырабатывала из них особо чистые и в дальнейшем продавала их за рубеж. "По поставкам неона, оценки разнятся, однако некоторые утверждают, что до 50% доходила доля на рынке чистого неона, который поставляла Украина за рубеж. В принципе, это был российский неон, только прошедший стадию очистки", — заявил Бойко.

При этом, от введенных Россией ограничений в краткосрочной перспективе никто не пострадает. Страны могут обратиться к альтернативным поставщикам, например, к США или Китаю.

В то же время пока не понятно, как теперь будет решаться вопрос сбыта и продажи российских инертных газов. Так, отметил эксперт, в России существуют предприятия, например "Хром", который производит ксенон особо высокой чистоты. "У нас планировался большой проект "Газпрома" в Сибири по наращиванию выпуска неона, в частности завод должен был производить газ в абсолютно гигантских количествах. Теперь возникает вопрос… сбыта и продажи внутри страны", — отметил Бойко.