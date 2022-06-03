МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин подчеркнул важность поддержки импортеров приоритетной продукции (критического импорта). Мишустин призвал начать замещение иностранных цифровых технологий

"Сейчас критический импорт очень важен", — заявил глава правительства на встрече с главой Нижегородской области Глебом Никитиным.

Мишустин напомнил, что в мае кабмин направил свыше 37 миллиардов рублей на программу льготного кредитования закупок приоритетной импортной продукции.