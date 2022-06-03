2022-06-03T16:48:41+03:00
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Мишустин подчеркнул важность поддержки критического импорта
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Премьер-министр России Михаил Мишустин подчеркнул важность поддержки импортеров приоритетной продукции (критического импорта). "Сейчас критический импорт очень важен", — заявил... ПРАЙМ, 03.06.2022
экономика, новости, импорт, россия, михаил мишустин
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин подчеркнул важность поддержки импортеров приоритетной продукции (критического импорта).
"Сейчас критический импорт очень важен", — заявил глава правительства на встрече с главой Нижегородской области Глебом Никитиным.
Мишустин напомнил, что в мае кабмин направил свыше 37 миллиардов рублей на программу льготного кредитования закупок приоритетной импортной продукции.