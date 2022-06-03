ЛУГАНСК, 3 июн — ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин и премьер-министр ЛНР Сергей Козлов подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между правительством Москвы и правительством ЛНР, передаёт корреспондент РИА Новости. В США открыли неприятную правду для Украины

Также мэр Москвы Сергей Собянин и глава администрации Луганска Манолис Пилавов подписали совместную декларацию об установлении побратимских связей между городами.

"Город Москва окажет гуманитарную помощь в содействии восстановлению социальной, инженерной инфраструктуры двух городов — Луганска и Донецка… Мы наметили совместно планы по восстановлению Луганска, созданию здесь нормальной мирной жизни. Речь идет о восстановлении школ, поликлиник, жилья, инженерной инфраструктуры, газопроводов, водоводов, электрических сетей, уличной дорожной сети. Работы большие, масштабные. Но я уверен, у нас все получится совместно с правительством ЛНР, городом Луганск и при поддержке жителей", — заявил Собянин журналистам, комментируя декларацию.

Собянин рассказал, что в Луганске находится около 1500 работников различных подразделений комплекса городского хозяйства Москвы, а также около 500 единиц техники.

"Начинаем монтаж асфальто-бетонного завода, завод техники, материалов, так что конкретная работа уже началась", — заявил он журналистам.

Глава республики Леонид Пасечник, в свою очередь, поблагодарил в лице мэра Москву всю Россию и ее власти "за ту помощь, которая оказывается нам в период с 2014 года по настоящее время, в течение всех этих восьми лет".