МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Чешский министр по европейским делам Микулаш заявил, что упрямая позиция премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в отношении санкций против России подрывает единство ЕС и ослабляет позиции блока на мировой арене, передает агентство Блумберг. Евросоюз опубликовал шестой пакет антироссийских санкций

Так, Венгрия несколько недель блокировала принятие шестого санкционного пакета против России из-за опасений негативного влияния санкций на национальную экономику. В частности, страна настаивала на временном исключении из санкций нефти, поставляемой по нефтепроводу "Дружба".

По словам Бек, премьер Венгрии "противостоял" попыткам блока принять шестой пакет санкций ЕС и подобный подход привел к "изоляции" страны среди западных государств, несмотря на то, что в итоге блоку удалось договориться с Орбаном.

Бек сравнивает текущее положение Венгрии в блоке с Польшей — страной, имевшей натянутые отношения с остальной частью Союза из-за несогласия принять в стране мигрантов и ряда других проблем.

"В отличие от случая с Польшей, существует явная перемена к худшему в позиции (Будапешта — ред.) по отношению к блоку, и это осознанный выбор правительства Венгрии… это очень рискованный подход", — заявил чешский министр.

Совет ЕС в пятницу окончательно утвердил и опубликовал в официальном журнале шестой санкционный пакет против России в связи с ситуацией вокруг Украины. В него входит в том числе и поэтапный отказ стран союза от импорта нефти из РФ, перевозимой по морю, в течение шести месяцев, нефтепродуктов — в течение восьми месяцев. Исключение сделано для трубопроводной нефти: пока Европа продолжит принимать поставки по нефтепроводу "Дружба". К концу года ЕС рассчитывает отказаться почти от 90% импорта российской нефти.