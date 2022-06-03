Путин заявил о готовности России поднять экспорт пшеницы до 50 миллионов тонн
РФ ГОТОВА ПОДНЯТЬ ЭКСПОРТ ПШЕНИЦЫ ДО 50 МЛН ТОНН — ПУТИН
https://1prime.ru/state_regulation/20220603/837081194.html
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РФ ГОТОВА ПОДНЯТЬ ЭКСПОРТ ПШЕНИЦЫ ДО 50 МЛН ТОНН — ПУТИН
https://1prime.ru/state_regulation/20220603/837081194.html
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